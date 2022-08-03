Болото (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальный проект, раскрывающий тайны американской политики. В центре внимания — три конгрессмена-республиканца, поддерживающих решение Дональда Трампа «осушить болото». Именно так президент США называл свои планы по реформированию госаппарата: предполагалось, что Вашингтон будет очищен от лоббистов, коррупции и кумовства. Создатели фильма пытаются заглянуть за кулисы сложных политических игр и обнажить главные проблемы американского правительства. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

