Болото (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.32020, The Swamp
Документальный109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Документальный проект, раскрывающий тайны американской политики. В центре внимания — три конгрессмена-республиканца, поддерживающих решение Дональда Трампа «осушить болото». Именно так президент США называл свои планы по реформированию госаппарата: предполагалось, что Вашингтон будет очищен от лоббистов, коррупции и кумовства. Создатели фильма пытаются заглянуть за кулисы сложных политических игр и обнажить главные проблемы американского правительства. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb