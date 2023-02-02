Больная любовь (фильм, 2006) смотреть онлайн
6.22006, Legãturi bolnãvicioase
Драма84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Алекс переезжает из общежития на съёмную квартиру. Её соседкой по дому оказывается Кики, с которой они вместе учатся в Бухарестком университете. Их отношения быстро развиваются от дружбы до трогательной заботы и нежности. Почти всё время они проводят вместе. Единственное, чем озабочена Кики, - это отношениями со своим братом Санду, с которым её связывает не только родство, но и запретная любовь...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ТЖРежиссёр
Тудор
Жюржию
- МПАктриса
Мария
Пописташу
- ИБАктриса
Иоана
Барбу
- ТКАктёр
Тудор
Кирилэ
- КМАктриса
Кэтэлина
Мурджя
- МДАктёр
Мирча
Дьякону
- ВМАктриса
Вирджиниа
Миря
- ТВАктриса
Тора
Василеску
- ВПАктёр
Валентин
Попеску
- МДАктёр
Михай
Динвейл
- КТАктриса
Кармен
Тэнасе
- РРСценарист
Разван
Радулеску
- ЧШСценарист
Чечилия
Штефэнеску
- ОЖПродюсер
Оана
Жюржию
- ТЖПродюсер
Тудор
Жюржию
- ДВПродюсер
Драгош
Вылку
- АСОператор
Александру
Стериан
- ВГКомпозитор
Влайку
Голчеа