Больная любовь (фильм, 2006) смотреть онлайн

Алекс переезжает из общежития на съёмную квартиру. Её соседкой по дому оказывается Кики, с которой они вместе учатся в Бухарестком университете. Их отношения быстро развиваются от дружбы до трогательной заботы и нежности. Почти всё время они проводят вместе. Единственное, чем озабочена Кики, - это отношениями со своим братом Санду, с которым её связывает не только родство, но и запретная любовь...





