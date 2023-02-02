Больная любовь
Больная любовь

Больная любовь (фильм, 2006) смотреть онлайн

6.22006, Legãturi bolnãvicioase
Драма84 мин18+

О фильме

Алекс переезжает из общежития на съёмную квартиру. Её соседкой по дому оказывается Кики, с которой они вместе учатся в Бухарестком университете. Их отношения быстро развиваются от дружбы до трогательной заботы и нежности. Почти всё время они проводят вместе. Единственное, чем озабочена Кики, - это отношениями со своим братом Санду, с которым её связывает не только родство, но и запретная любовь...


Страна
Румыния, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

