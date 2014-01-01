Болезнь роста (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фабиан - застенчивый подросток-интроверт, живет со своей властной матерью-ханжой. Но мир Фабиана переворачивается, когда он встречает веселую и крутую Фелисию, и влюбляется в неe. Но есть одна проблема. Когда Фабиан возбуждается, то превращается в оборотня. Превращение произойдет вот-вот…



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