Бокс в хиджабах (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

В двадцатимиллионном Карачи Юнус Камрани – человек известный. Он стал первым тренером, рискнувшим учить боксировать не только мальчиков, но и девочек. Юнус часто устраивает боксёрские турниры, в которых обязательно принимают участие и юные спортсменки. Как возникла эта идея? Что заставляет мусульманских девушек выходить на ринг? И как на такое увлечение своих дочерей, сестёр и невест смотрят пакистанские мужчины? Об этом и рассказывает фильм.







