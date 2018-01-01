Wink
Богатые и странные
Актёры и съёмочная группа фильма «Богатые и странные»

Режиссёры

Альфред Хичкок

Alfred Hitchcock
Режиссёр

Актёры

Генри Кендалл

Henry Kendall
Актёр
Джоан Бэрри

Joan Barry
Актриса
Перси Мармот

Percy Marmont
АктёрCommander Gordon
Бетти Аманн

Betty Amann
АктрисаThe Princess
Элси Рэндольф

Elsie Randolph
Актриса
Арти Эш

Arty Ash
Актёр
Обри Декстер

Aubrey Dexter
Актёр
Ханна Джонс

Hannah Jones
Актриса
Билл Шайн

Bill Shine
Актёр

Сценаристы

Алма Ревиль

Alma Reville
Сценарист
Альфред Хичкок

Alfred Hitchcock
Сценарист

Операторы

Чарльз Мартин

Charles Martin
Оператор