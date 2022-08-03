Бобби Фишер против всего мира (фильм, 2011) смотреть онлайн

Первая полнометражная попытка исследовать жизнь Бобби Фишера — человека, которого многие называют самым гениальным шахматистом всех времен и народов. Приняв участие в своем первом турнире в десять лет, Фишер с годами все больше и больше отдалялся от окружающего его мира, уделяя все свое внимание любимому занятию.

