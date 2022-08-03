Бобби Фишер против всего мира
Бобби Фишер против всего мира

Бобби Фишер против всего мира (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Bobby Fischer Against the World
Документальный, Исторический89 мин12+

О фильме

Первая полнометражная попытка исследовать жизнь Бобби Фишера — человека, которого многие называют самым гениальным шахматистом всех времен и народов. Приняв участие в своем первом турнире в десять лет, Фишер с годами все больше и больше отдалялся от окружающего его мира, уделяя все свое внимание любимому занятию.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb