Бобби Фишер против всего мира (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Bobby Fischer Against the World
Документальный, Исторический89 мин12+
О фильме
Первая полнометражная попытка исследовать жизнь Бобби Фишера — человека, которого многие называют самым гениальным шахматистом всех времен и народов. Приняв участие в своем первом турнире в десять лет, Фишер с годами все больше и больше отдалялся от окружающего его мира, уделяя все свое внимание любимому занятию.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb