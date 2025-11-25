Блаженный старец Гавриил. «Я слышу каждого»
Wink
Фильмы
Блаженный старец Гавриил. «Я слышу каждого»
9.32025, Блаженный старец Гавриил. «Я слышу каждого»
Документальный58 мин16+

Блаженный старец Гавриил. «Я слышу каждого» (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

1 мая 1965 года в Тбилиси он публично сжег портрет Ленина во время первомайской демонстрации. За этот поступок ему грозили расстрелом, а власти объявили его сумасшедшим и отправили в психиатрическую больницу.

Со временем люди стали замечать, что его пророчества сбываются, а после встречи с ним многие исцелялись от болезней и приходили к вере.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг