Wink
Фильмы
Благородное семейство
Актёры и съёмочная группа фильма «Благородное семейство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Благородное семейство»

Режиссёры

Гари Алазраки

Гари Алазраки

Gary Alazraki
Режиссёр

Актёры

Гонсало Вега

Гонсало Вега

Gonzalo Vega
АктёрGermán Noble
Луис Херардо Мендес

Луис Херардо Мендес

Luis Gerardo Méndez
АктёрJavi Noble
Карла Соуса

Карла Соуса

Karla Souza
АктрисаBárbara Noble
Хуан Пабло Хиль

Хуан Пабло Хиль

Juan Pablo Gil
АктёрCharlie Noble
Янис Герреро

Янис Герреро

Ianis Guerrero
АктёрLucho
Карла Гаскон

Карла Гаскон

Karla Sofía Gascón
АктрисаPeter Pintado (в титрах: Juan Carlos Gascón)
Марио Хаддад

Марио Хаддад

Mario Haddad
АктёрAnwar Kaim
Мари Пас Мата

Мари Пас Мата

Mary Paz Mata
АктрисаMargarita
Альберто Дзени

Альберто Дзени

Alberto Zeni
АктёрJuan Pablo
Марсела Гирадо

Марсела Гирадо

Marcela Guirado
АктрисаMara

Сценаристы

Гари Алазраки

Гари Алазраки

Gary Alazraki
Сценарист

Продюсеры

Леонардо Симброн

Леонардо Симброн

Leonardo Zimbrón
Продюсер
Карлос Алазраки Гроссман

Карлос Алазраки Гроссман

Carlos Alazraki Grossman
Продюсер
Гари Алазраки

Гари Алазраки

Gary Alazraki
Продюсер
Марк Алазраки

Марк Алазраки

Mark Alazraki
Продюсер

Художники

Лупита Пекинпа

Лупита Пекинпа

Lupita Peckinpah
Художница