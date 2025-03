Black Sabbath - Live… Gathered in Their Masses (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Триумфальный тур BLACK SABBATH, состоявшийся в 2013 году и начавшийся в Австралии, теперь могут увидеть фанаты со всего мира благодаря фильму Black Sabbath: Live...Gathered in Their Masses студии Vertigo/Republic. В фильме представлены самые первые концертные исполнения песен из прославленного альбома «13», вышедшего в 2013 году, а также культовые хиты группы BLACK SABBATH. Съемки Black Sabbath: Live... Gathered in Their Masses состоялись 29 апреля и 1 мая 2013 года в Мельбурне, Австралия, когда группа — ОЗЗИ ОСБОРН (вокал), ТОНИ АЙОММИ (гитара), ГИЗЕР БАТЛЕР (бас-гитара) а также приглашенный музыкант ТОММИ КЛАФЕТОС (ударные) — дала первый концерт своего мирового тура в поддержку альбома «13», который занял первое место в чартах 13 стран (включая США).



