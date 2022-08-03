Бизнес по-казахски в Корее (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Бизнес по-казахски в Корее
Комедия90 мин18+
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О фильме
Конференция международной компании состоится в отеле Жомарта Канатовича. Планируется презентация новой техники. По этой причине Жомарт начинает оснащать отель высокотехнологичной бытовой техникой. Швейцар Бакдаулет случайно ломает очень дорогое оборудование клиента. А ремонт можно осуществить только в Сеуле.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АНРежиссёр
Ален
Ниязбеков
- ДААктриса
Дильназ
Ахмадиева
- РААктёр
Рамазан
Амантай
- АААктёр
Азамат
Ашмакын
- ДБАктриса
Дарига
Бадыкова
- ЖБАктёр
Жан
Байжанбаев
- НКАктёр
Нурлан
Коянбаев
- ЛСАктёр
Ли
Сэ-чхан
- ОЛАктёр
Олег
Ли
- КСАктёр
Кажет
Смагулов
- ГЖАктриса
Гульназ
Жоланова
- НКСценарист
Нурлан
Коянбаев
- БМСценарист
Бухар
Марат
- СССценарист
Самат
Сыржанов
- НКПродюсер
Нурлан
Коянбаев
- БЮАктёр дубляжа
Борис
Югай
- АШКомпозитор
Александр
Шевченко