Бизнес по-казахски в Корее
Wink
Фильмы
Бизнес по-казахски в Корее

Бизнес по-казахски в Корее (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Бизнес по-казахски в Корее
Комедия90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Конференция международной компании состоится в отеле Жомарта Канатовича. Планируется презентация новой техники. По этой причине Жомарт начинает оснащать отель высокотехнологичной бытовой техникой. Швейцар Бакдаулет случайно ломает очень дорогое оборудование клиента. А ремонт можно осуществить только в Сеуле.

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бизнес по-казахски в Корее»