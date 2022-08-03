Бизнес по-казахски в Корее (фильм, 2019) смотреть онлайн

Конференция международной компании состоится в отеле Жомарта Канатовича. Планируется презентация новой техники. По этой причине Жомарт начинает оснащать отель высокотехнологичной бытовой техникой. Швейцар Бакдаулет случайно ломает очень дорогое оборудование клиента. А ремонт можно осуществить только в Сеуле.

