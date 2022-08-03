Фильм о приключениях владельца небольшого отеля. После удачного заключения договора с иностранными спонсорами, Жомарт надеется присвоить отелю международный статус и пять звезд. Однако грандиозные планы бизнесмена на грани срыва, чтобы взять ситуацию под контроль, он отправляется в штаты.

