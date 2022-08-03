Бизнес по-казахски в Америке
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Бизнес по-казахски в Америке

Бизнес по-казахски в Америке (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Бизнес по-казахски в Америке
Комедия90 мин18+

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О фильме

Фильм о приключениях владельца небольшого отеля. После удачного заключения договора с иностранными спонсорами, Жомарт надеется присвоить отелю международный статус и пять звезд. Однако грандиозные планы бизнесмена на грани срыва, чтобы взять ситуацию под контроль, он отправляется в штаты.

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бизнес по-казахски в Америке»