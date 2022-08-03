Бизнес по-казахски в Америке (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Бизнес по-казахски в Америке
Комедия90 мин18+
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О фильме
Фильм о приключениях владельца небольшого отеля. После удачного заключения договора с иностранными спонсорами, Жомарт надеется присвоить отелю международный статус и пять звезд. Однако грандиозные планы бизнесмена на грани срыва, чтобы взять ситуацию под контроль, он отправляется в штаты.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЖМРежиссёр
Женисхан
Момышев
- НКАктёр
Нурлан
Коянбаев
- ЖБАктёр
Жан
Байжанбаев
- РААктёр
Рамазан
Амантай
- ЭОАктриса
Эшли
Огийяр
- ШДАктёр
Шон
Джеймс
- ГЖАктриса
Гульназ
Жоланова
- ДБАктриса
Дарига
Бадыкова
- СРАктёр
Сабит
Рахимбаев
- РРАктёр
Романи
Рауан
- КСАктёр
Кажет
Смагулов
- НКСценарист
Нурлан
Коянбаев
- СРСценарист
Сабит
Рахимбаев
- ААСценарист
Ауэз
Ауэзов
- ИДСценарист
Ильяс
Джапаров
- НКПродюсер
Нурлан
Коянбаев
- ЮСПродюсер
Юлия
Сафонова
- АДОператор
Азамат
Дулатов
- АШКомпозитор
Александр
Шевченко