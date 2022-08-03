Бизнес по-казахски в Африке
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Бизнес по-казахски в Африке

Бизнес по-казахски в Африке (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Бизнес по-казахски в Африке
Комедия86 мин18+

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О фильме

Жомарт и Айсулу - молодожены, они отправляются в свадебное путешествие по-казахски, то есть, вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Жомарт игнорирует “гениальные” идеи до тех пор, пока не знакомится с загадочным кенийским бизнесменом, который предлагает заработать на закупках чая.

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb