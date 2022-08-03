Бизнес по-казахски в Африке (фильм, 2018) смотреть онлайн

Жомарт и Айсулу - молодожены, они отправляются в свадебное путешествие по-казахски, то есть, вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Жомарт игнорирует “гениальные” идеи до тех пор, пока не знакомится с загадочным кенийским бизнесменом, который предлагает заработать на закупках чая.

