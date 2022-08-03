Недалекое будущее. Земля захвачена инопланетными монстрами, и жить на ней стало невозможно. Монстры не только превратили Землю в подобие свалки, но еще и продолжают уничтожать оставшееся немногочисленное население, состоящее в основном из осиротевших в результате продолжительной войны детей. Единственная возможность спастись, это попасть на огромный космический корабль «СкайАрк», являющийся последним выбором для продолжения жизни людей. Отважный сын погибшего командира берет на себя роль спасителя. Он вместе со своими друзьями борется с монстрами, пробиваясь к морю, где СкайАрк должен их всех забрать с погибшей планеты…

