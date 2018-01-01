WinkФильмыБитва за БританиюАктёры и съёмочная группа фильма «Битва за Британию»
Актёры и съёмочная группа фильма «Битва за Британию»
Режиссёры
Актёры
АктёрLaurence Stanhope
Крис КлайнесChris Clynes
АктёрAndrew Sharp
Арнольд ВойзиArnold Voysey
АктёрNathan Walker
Вин ХоукVin Hawke
АктёрIntelligence Officer
Джеффри МанделлJeffrey Mundell
АктёрNipper
Каллум БернCallum Burn
АктёрGroup Captain
Дэвид ДобсонDavid Dobson
АктёрMichael Cochrane
Том ГордонTom Gordon
АктрисаNancy White
Ханна ХаррисHannah Harris
АктёрPilot Officer Parsons
Стивен ХуперSteven Hooper
АктёрPilot Officer Frater
Сэм ПарсонсSam Parsons
АктёрRichard Cooper
Микки ДэвидMicky David
АктёрErnest
Арчи БлэнклиArchie Blankley
АктёрPilot Officer Anthony
Джэми ЭллисJamie Ellis
АктёрConnolly
Конор О’КуиннConor Ó'Cuinn
АктрисаWAAF