Битва за Британию
Актёры и съёмочная группа фильма «Битва за Британию»

Режиссёры

Каллум Берн

Callum Burn
Режиссёр

Актёры

Крис Клайнес

Chris Clynes
АктёрLaurence Stanhope
Арнольд Войзи

Arnold Voysey
АктёрAndrew Sharp
Вин Хоук

Vin Hawke
АктёрNathan Walker
Джеффри Манделл

Jeffrey Mundell
АктёрIntelligence Officer
Каллум Берн

Callum Burn
АктёрNipper
Дэвид Добсон

David Dobson
АктёрGroup Captain
Том Гордон

Tom Gordon
АктёрMichael Cochrane
Ханна Харрис

Hannah Harris
АктрисаNancy White
Стивен Хупер

Steven Hooper
АктёрPilot Officer Parsons
Сэм Парсонс

Sam Parsons
АктёрPilot Officer Frater
Микки Дэвид

Micky David
АктёрRichard Cooper
Арчи Блэнкли

Archie Blankley
АктёрErnest
Джэми Эллис

Jamie Ellis
АктёрPilot Officer Anthony
Конор О’Куинн

Conor Ó'Cuinn
АктёрConnolly
Наоми Филлипс

Naomi Phillips
АктрисаWAAF

Сценаристы

Эндрю Берн

Andrew Burn
Сценарист
Каллум Берн

Callum Burn
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Берн

Andrew Burn
Продюсер
Каллум Берн

Callum Burn
Продюсер
Роберт Грэхэм

Robert Graham
Продюсер

Монтажёры

Каллум Берн

Callum Burn
Монтажёр

Операторы

Сэм Парсонс

Sam Parsons
Оператор