Битва богов (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Фэнтези о скандинавских богах, перенесшихся в современность. Во время схватки Хеймдалль и Локи проваливаются в пространственно-временной разрыв и оказываются в XXI веке. Само существование мира теперь в опасности, ведь в любой момент в нашем времени может развернуться древняя война. Остановить конец света способна только Айрис, которая до этого и не подозревала, что в ней дремлют сверхъестественные способности. Сумеет ли она открыть портал и отправить пришельцев назад в их мир, узнаете из фильма «Битва богов» (2021) — смотрите его онлайн на Wink.



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