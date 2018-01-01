Wink
Битва бессмертных. Код
Актёры и съёмочная группа фильма «Битва бессмертных. Код»

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва бессмертных. Код»

Режиссёры

Джонни Ву

Johnny K. Wu
Режиссёр

Актёры

Кит Коллинз II

Keith Collins II
АктёрEarth
Мэтт Кэйн

Matt Kane
АктёрFire
Джерри Сур

Jerry Sur
АктёрWood
Бен Гартон

Ben Garton
АктёрGold
Лиза Й. Вонг

Lisa Y. Wong
АктрисаMs. Swan

Сценаристы

Джонни Ву

Johnny K. Wu
Сценарист

Продюсеры

Кит Коллинз II

Keith Collins II
Продюсер
Джейсон Л. Ванг

Jason L. Wang
Продюсер

Монтажёры

Джонни Ву

Johnny K. Wu
Монтажёр

Операторы

Джейсон Л. Ванг

Jason L. Wang
Оператор