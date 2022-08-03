Би-2. Горизонт событий. Documentary (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Би-2. Горизонт событий. Documentary
Документальный, Музыка66 мин18+
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О фильме
Участники «Би-2» и организаторы шоу расскажут о том, как создавался «Горизонт событий» в студии и на сцене — поговорят и об альбоме, и о туре в его поддержку, и о московских концертах. В картину также включены фрагменты выступлений группы в разных городах и видео на песни с альбома.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Музыка
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
8.1 КиноПоиск