Би-2. Горизонт событий. Documentary
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Би-2. Горизонт событий. Documentary

Би-2. Горизонт событий. Documentary (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Би-2. Горизонт событий. Documentary
Документальный, Музыка66 мин18+

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О фильме

Участники «Би-2» и организаторы шоу расскажут о том, как создавался «Горизонт событий» в студии и на сцене — поговорят и об альбоме, и о туре в его поддержку, и о московских концертах. В картину также включены фрагменты выступлений группы в разных городах и видео на песни с альбома.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Музыка
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.1 КиноПоиск