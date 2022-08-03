Участники «Би-2» и организаторы шоу расскажут о том, как создавался «Горизонт событий» в студии и на сцене — поговорят и об альбоме, и о туре в его поддержку, и о московских концертах. В картину также включены фрагменты выступлений группы в разных городах и видео на песни с альбома.

