Безжалостный (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Безжалостный
Безжалостный
8.52017, Bulhandang: nappeun nomdeului sesang
Криминал, Триллер120 мин18+

О фильме

Чэ-хо — самый крутой бандит в тюрьме. Его авторитет непререкаем. Все уважают Чэ-хо и выполняют малейшие его капризы. На свободе пахана ждет теплое место в банде, где он намерен без особых проблем захватить власть сразу после выхода из-за решетки. Однажды в тюрьме появляется новый сиделец — молодой, борзый и непокорный. Чэ-хо берёт его под свою опеку и планирует взять в банду после отсидки.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb