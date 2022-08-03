Безупречная жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн

Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец.

