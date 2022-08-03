Безупречная жизнь
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Безупречная жизнь

Безупречная жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.12018, Uma Vida Sublime
Триллер101 мин18+

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О фильме

Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец.

Страна
Португалия
Жанр
Триллер
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb