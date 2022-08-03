Безупречная жизнь (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.12018, Uma Vida Sublime
Триллер101 мин18+
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О фильме
Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец.
СтранаПортугалия
ЖанрТриллер
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛДРежиссёр
Луиш
Диого
- ЭДАктёр
Эрик
Да Силва
- СФАктриса
Сюзи
Филипе
- РОАктёр
Руй
Оливейра
- ПКАктёр
Паулу
Калатре
- ВСАктёр
Валдемар
Сантуш
- МАктриса
Мафалда
- ЖРАктёр
Жоржи
Ролла
- ТМАктёр
Тьяго
Морейра
- АМАктриса
Анжела
Маркус
- ТЧАктриса
Тереза
Чавес
- ЛДСценарист
Луиш
Диого
- АКПродюсер
Антонио
Коста Валенте
- ЛДПродюсер
Луиш
Диого
- ЛДХудожник
Луиш
Диого
- ПФОператор
Педро
Фарате