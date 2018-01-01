Wink
Безумцы Леона Шустера
Актёры и съёмочная группа фильма «Безумцы Леона Шустера»

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумцы Леона Шустера»

Режиссёры

Грей Хофмайр

Gray Hofmeyr
Режиссёр

Актёры

Леон Шустер

Leon Schuster
АктёрBoetie de Wett
Кеннет Нкоси

Kenneth Nkosi
АктёрBeast Buthelezi
Альфред Нтомбела

Alfred Ntombela
АктёрMinister Mda
Танит Феникс

Tanit Phoenix
Актриса
Энтони Бишоп

Anthony Bishop
АктёрDaisy Terblanche
Элиз Кэвуд

Elize Cawood
Актриса
Джозетт Илс

Josette Eales
АктрисаMda's PA
Номпумелело Майияне

Nompumelelo Mayiyane
Актриса
Мими Махласела

Mimi Mahlasela
Актриса
Масило Магоро

Masilo Magoro
Актёр

Сценаристы

Леон Шустер

Leon Schuster
Сценарист
Грей Хофмайр

Gray Hofmeyr
Сценарист

Продюсеры

Хелена Спринг

Helena Spring
Продюсер
Леон Шустер

Leon Schuster
Продюсер

Монтажёры

Йохан Вентер

Johan Venter
Монтажёр