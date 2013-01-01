Безумные (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Шестеро друзей-студентов собираются вместе на выходные, где им приходится бороться за свою жизнь после террористической атаки, превратившей местных жителей в яростных зомби.





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