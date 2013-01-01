Безумные (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Demented
Ужасы88 мин18+
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Сюжет
Шестеро друзей-студентов собираются вместе на выходные, где им приходится бороться за свою жизнь после террористической атаки, превратившей местных жителей в яростных зомби.
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Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- КРРежиссёр
Кристофер
Рузвельт
- КЮАктриса
Кайла
Юэлл
- РКАктёр
Ричард
Конке
- ЭБАктёр
Эшли
Брайан
- БЭАктриса
Бриттни
Элгер
- СБАктриса
Сара
Батлер
- МУАктёр
Майкл
Уэлш
- ДБАктёр
Джесси
Брукс
- ЭДАктриса
Эшли
Диджон
- ККАктриса
Керри
Келли Гридли
- КРСценарист
Кристофер
Рузвельт
- МХПродюсер
Марк
Холдер
- Продюсер
Стивен
Р. Монро
- СЭХудожница
Сандра
Элгуд
- ГДКомпозитор
Грегори
Де Йюлио