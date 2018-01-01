Beyonce - Live at Coachella (фильм, 2018) смотреть онлайн

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Американская певица Бейонсе возглавила фестиваль музыки и искусств Coachella Valley 2018, выступив 14 и 21 апреля в клубе Empire Polo Club в Индио, Калифорния. Бейонсе была первой чернокожей женщиной, возглавившей фестиваль, и ее выступление сразу же получило признание критиков. Многие в средствах массовой инф�ормации охарактеризовали шоу как «историческое», в то время как The New York Times назвала его «содержательным, захватывающим, сильным и радикальным». Фанаты прозвали выступление «Бейчелла».



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