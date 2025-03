Beyoncé & Jay-Z: On The Run Tour (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

On the Run Tour — концертный тур американского рэпера Jay-Z и американской R'n'B певицы Бейонсе. Название тура происходит от песни "Part II (On the Run)". К туру был выпущен трейлер под названием "RUN"[1][1]. Из-за большого спроса на билеты были добавлены дополнительные даты. Тур имел успех с коммерческой точки зрения: доходы за первые 19 концертов составили 95 миллионов долларов. Шоу было полностью записано 12 сентября 2014 в Париже, Франция, где тур закончился.



Beyoncé & Jay-Z: On The Run Tour смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.