Бесстыжий (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Бабли — автомеханик, живущий в сиротском приюте Дели. Он обаятелен и живет полной жизнью. Он также занимается кражей автомобилей, чтобы поддержать свой приют. Он не задаeтся вопросами: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Пока он не встречает Тару...



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