Бесстыжий (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Besharam
Комедии, Индийские142 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Бабли — автомеханик, живущий в сиротском приюте Дели. Он обаятелен и живет полной жизнью. Он также занимается кражей автомобилей, чтобы поддержать свой приют. Он не задаeтся вопросами: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Пока он не встречает Тару...
Бес�стыжий смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- РШАктёр
Рохит
Шетти
- РДАктёр
Ритеш
Дешмукх
- НШАктриса
Неха
Шарма
- СДАктриса
Сара-Джейн
Диас
- ЧПАктёр
Чанки
Пандей
- ТКАктёр
Тусшар
Капур
- РКАктёр
Разак
Кхан
- КДАктёр
Кавин
Дэйв
- ЮХАктёр
Юсуф
Хуссэйн
- ШШАктёр
Шириш
Шарма
- ДИАктриса
Делнааз
Ирани
- СССценарист
Сукхамани
Садана
- ЭКПродюсер
Экта
Капур
- ШКПродюсер
Шобха
Капур
- АШМонтажёр
Аариф
Шейкх
- ССКомпозитор
Сачин
Сангхви
- ДСКомпозитор
Джигар
Сарайя