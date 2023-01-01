Бешеные псы (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

После неудачного ограбления ювелирного магазина в назначенном месте постепенно собираются оставшиеся в живых участники налета. Один из них серьезно ранен в живот. Двое убиты. Они знают, что один из них — полицейский, устроивший эту засаду, но не знают — кто. Квентин Тарантино, сценарист и реж�иссер, снял мощную, потрясающей силы захватывающую воображение зрителя картину, заслуженно вошедшую в список лучших американских образчиков жанра экшн.



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