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Бешеные псы

Бешеные псы (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Бешеные псы
Боевики95 мин0+

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Сюжет

После неудачного ограбления ювелирного магазина в назначенном месте постепенно собираются оставшиеся в живых участники налета. Один из них серьезно ранен в живот. Двое убиты. Они знают, что один из них — полицейский, устроивший эту засаду, но не знают — кто. Квентин Тарантино, сценарист и режиссер, снял мощную, потрясающей силы захватывающую воображение зрителя картину, заслуженно вошедшую в список лучших американских образчиков жанра экшн.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

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