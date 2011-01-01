Белый слон (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, Elefante blanco
Драмы, Приключения87 мин18+
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Сюжет
Действие фильма разворачивается в трущобах Буэнос-Айреса. Два католических священника Хулиан и Николас помогают местным жителям. Хулиан использует свои связи в мире политики, чтобы добиться строительства больницы. К нему присоединяется Николас, ставший свидетелем бойни, учиненной военизированными формированиями в джунглях. Тем временем в трущобах разгорается война между конкурирующими наркокартелями. И когда власти замораживают строительство больницы, это становится последней каплей.
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Информация
СтранаАргентина, Испания, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПТРежиссёр
Пабло
Траперо
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- МГАктриса
Мартина
Гусман
- МААктёр
Мигель
Арансибия
- ФБАктёр
Федерико
Барга
- ЭДАктёр
Эстебан
Диас
- ПГАктёр
Пабло
Гатти
- ВЯАктёр
Вальтер
Якоб
- ММАктёр
Маурицио
Минетти
- АФСценарист
Алехандро
Фадель
- ММСценарист
Мартин
Мореги
- СМСценарист
Сантьяго
Митре
- ПТСценарист
Пабло
Траперо
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- ИГПродюсер
Иван
Гордон
- ХВПродюсер
Хуан
Вера
- ЛБПродюсер
Лорен
Боден
- ФБХудожник
Фернандо
Брун
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ПТМонтажёр
Пабло
Траперо
- БНОператор
Билл
Ниэто
- МНКомпозитор
Майкл
Найман