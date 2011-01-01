Белый слон
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Белый слон

Белый слон (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Elefante blanco
Драмы, Приключения87 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается в трущобах Буэнос-Айреса. Два католических священника Хулиан и Николас помогают местным жителям. Хулиан использует свои связи в мире политики, чтобы добиться строительства больницы. К нему присоединяется Николас, ставший свидетелем бойни, учиненной военизированными формированиями в джунглях. Тем временем в трущобах разгорается война между конкурирующими наркокартелями. И когда власти замораживают строительство больницы, это становится последней каплей.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый слон»

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