Белый Бог
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Белый Бог

Белый Бог (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Fehér isten
Триллер, Драма115 мин18+

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О фильме

Главная героиня после отъезда матери в Австралию осталась с отцом, а отец не рад ее собаке Хагену. К тому же, пес не поставлен на учет, и за ним начинает охоту санитарная инспекция. Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание против бесчеловечности тех, кто там работает.

Страна
Германия, Венгрия, Швеция
Жанр
Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb