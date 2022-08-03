Белый Бог (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Fehér isten
Триллер, Драма115 мин18+
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О фильме
Главная героиня после отъезда матери в Австралию осталась с отцом, а отец не рад ее собаке Хагену. К тому же, пес не поставлен на учет, и за ним начинает охоту санитарная инспекция. Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание против бесчеловечности тех, кто там работает.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КМРежиссёр
Корнел
Мундруцо
- ЖПАктриса
Жофия
Псотта
- ШЖАктёр
Шандор
Жотер
- ЛХАктриса
Лили
Хорват
- СТАктёр
Сабольч
Туроци
- ЛМАктриса
Лили
Монори
- ГБАктёр
Гергей
Банки
- ТПАктёр
Тамаш
Полгар
- КААктёр
Карой
Ашер
- ЭБАктриса
Эрика
Боднар
- ХКАктриса
Хенни
Кавальо
- КМСценарист
Корнел
Мундруцо
- ДКСценарист
Джули
Кристин Салливан
- КВСценарист
Ката
Вебер
- КБПродюсер
Карл
Баумгартнер
- ДЯМонтажёр
Давид
Янчо
- МРОператор
Марцель
Рев