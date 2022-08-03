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Белоснежка

Белоснежка (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Blancanieves
Фэнтези, Драма100 мин18+

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О фильме

Обыгранная сказка о Белоснежке, события которой развиваются в 1920 году в Севильи вокруг главной героини — женщины-тореадора.

Страна
Бельгия, Испания, Франция
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка»