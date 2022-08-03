Бегство рогатых викингов (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Современная экранизация повести Владислава Крапивина о противостоянии порядочных школьников и банды хулиганов, возомнивших себя викингами. Джонни Воробьеву вот-вот стукнет девять лет, и он ждет не дождется, когда его старшая сестра ослабит контроль, а он сам ощутит дух свободы. Но вскоре у него появляется другой, гораздо более серьезный враг — Толька Самохин и его банда викингов. Сделав себе броню и оружие из подручных средств, они стали приставать к тем, кто послабее, отравляя им жизнь и портя летние каникулы. Джонни и его старшие товарищи клянутся остановить хулиганов, хотя силы неравны. Но у героев есть план, который поможет им одержать победу.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Илья
Белостоцкий
- ЕОАктёр
Евгений
Олещук
- ИПАктёр
Илья
Плясухин
- ДЧАктриса
Даша
Чистякова
- МБАктёр
Мирослав
Быков
- НСАктёр
Никита
Смирнов
- НЛАктёр
Никита
Липунов
- АЛАктёр
Алексей
Ломакин
- АБАктриса
Алина
Бабушкина
- АКАктёр
Артём
Кожевников
- АЛАктёр
Андрей
Лауфер
- ВКСценарист
Владислав
Крапивин
- Продюсер
Илья
Белостоцкий
- Продюсер
Юрий
Рязанов
- НРПродюсер
Наталья
Русакова
- ВТОператор
Владимир
Тюменцев
- МЭКомпозитор
Мария
Эолани