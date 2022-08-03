Бегство рогатых викингов (фильм, 2018) смотреть онлайн

Бегство рогатых викингов
Бегство рогатых викингов

Семейный, Комедия67 мин0+
Современная экранизация повести Владислава Крапивина о противостоянии порядочных школьников и банды хулиганов, возомнивших себя викингами. Джонни Воробьеву вот-вот стукнет девять лет, и он ждет не дождется, когда его старшая сестра ослабит контроль, а он сам ощутит дух свободы. Но вскоре у него появляется другой, гораздо более серьезный враг — Толька Самохин и его банда викингов. Сделав себе броню и оружие из подручных средств, они стали приставать к тем, кто послабее, отравляя им жизнь и портя летние каникулы. Джонни и его старшие товарищи клянутся остановить хулиганов, хотя силы неравны. Но у героев есть план, который поможет им одержать победу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
3.9 IMDb

