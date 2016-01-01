Beck - Live at Eurockéennes Festival 2016 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Скромный Музыкант с большой буквы «М» выступает на фестивале Eurockéennes. После песни Loser, вышедшей в 1993 году, Бек достиг гармонии стилей. В его творчестве временами звучит грув, иногда софт, иногда рок, психоделический рок или хип-хоп. Стоит признать, что за последние двадцать лет Бек, мультиинстру�менталист и талантливый продюсер, создал настоящие шедевры.



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