База Эхо Прием (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Антон — эксцентричный и искренний московский подросток, пытающийся наладить контакт с паранормальным и помогать старшему брату Косте в его авантюрных попытках заработать деньги. Среди всей это неразберихи ему по-настоящему не хватает мамы, которая умерла при случайных обстоятельствах, и, как умеет, он поддерживает с ней связь



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