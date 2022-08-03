БАСТА. Концерт с симфоническим оркестром (фильм, 2016) смотреть онлайн

Wink
БАСТА. Концерт с симфоническим оркестром

Концерты87 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Большой сольный концерт БАСТА в Crocus City Hall в сопровождении симфонического оркестра.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг