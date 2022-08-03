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Башня из слоновой кости

Башня из слоновой кости (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Ivory Tower
Документальный, Семейный86 мин18+

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О фильме

Фильм «Башня из слоновой кости» — документальный фильм режиссера Эндрю Росси. Колледж — это время открытий и познания себя. США обеспечили возможность получения высшего образования большему проценту населения, чем в любом другом обществе в истории. Высшие учебные заведения США признаны одними из самых лучших в мире. Однако сегодня начинают сходиться много негативных факторов — стоимость и качество образования. Стоит ли образование в колледже своих денег? Гарантирует ли высшее образование рабочее место? Общий объем кредитов на образование достиг одного триллиона долларов, стоимость обучения в колледже выросла в США больше, чем на все остальное. Раньше на оплату обучения хватало летних заработков, а сейчас стоимость так высока, что люди не хотят за него платить. Настигнет ли систему высшего образования крах? На нашем сайте можно бесплатно смотреть онлайн фильм «Башня из слоновой кости» в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Семейный, Исторический, Документальный
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Башня из слоновой кости»