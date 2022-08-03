Башня из слоновой кости (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Башня из слоновой кости» — документальный фильм режиссера Эндрю Росси. Колледж — это время открытий и познания себя. США обеспечили возможность получения высшего образования большему проценту населения, чем в любом другом обществе в истории. Высшие учебные заведения США признаны одними из самых лучших в мире. Однако сегодня начинают сходиться много негативных факторов — стоимость и качество образования. Стоит ли образование в колледже своих денег? Гарантирует ли высшее образование рабочее место? Общий объем кредитов на образование достиг одного триллиона долларов, стоимость обучения в колледже выросла в США больше, чем на все остальное. Раньше на оплату обучения хватало летних заработков, а сейчас стоимость так высока, что люди не хотят за него платить. Настигнет ли систему высшего образования крах? На нашем сайте можно бесплатно смотреть онлайн фильм «Башня из слоновой кости» в хорошем качестве.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Исторический, Документальный
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ЭРРежиссёр
Эндрю
Росси
- ЭААктриса
Элизабет
Армстронг
- РЭАктёр
Ричард
Эрам
- ДБАктёр
Джамшед
Бхаруча
- ДБАктёр
Дэвид
Бун
- ДБАктёр
Джерри
Браун
- ПБАктёр
Питер
Бакли
- ЭКАктёр
Энтони
Карневале
- ККАктёр
Клэйтон
Кристенсен
- МКАктёр
Майкл
Кроу
- ЭДАктёр
Эндрю
Делбанко
- ЭРСценарист
Эндрю
Росси
- ДБПродюсер
Джош
Браун
- ЭРПродюсер
Эндрю
Росси
- ЭКПродюсер
Эндрю
Коффман
- ЭКМонтажёр
Эндрю
Коффман
- ЭРМонтажёр
Эндрю
Росси
- ЭКОператор
Эндрю
Коффман
- ЭРОператор
Эндрю
Росси
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист