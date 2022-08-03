Фильм «Башня из слоновой кости» — документальный фильм режиссера Эндрю Росси. Колледж — это время открытий и познания себя. США обеспечили возможность получения высшего образования большему проценту населения, чем в любом другом обществе в истории. Высшие учебные заведения США признаны одними из самых лучших в мире. Однако сегодня начинают сходиться много негативных факторов — стоимость и качество образования. Стоит ли образование в колледже своих денег? Гарантирует ли высшее образование рабочее место? Общий объем кредитов на образование достиг одного триллиона долларов, стоимость обучения в колледже выросла в США больше, чем на все остальное. Раньше на оплату обучения хватало летних заработков, а сейчас стоимость так высока, что люди не хотят за него платить. Настигнет ли систему высшего образования крах? На нашем сайте можно бесплатно смотреть онлайн фильм «Башня из слоновой кости» в хорошем качестве.

