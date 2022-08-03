Барток: Концерт для оркестра
Wink
Фильмы
Барток: Концерт для оркестра

Барток: Концерт для оркестра (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Барток: Концерт для оркестра
Концерты34 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Сам композитор объяснял: все оркестровые партии здесь настолько виртуозны, что каждый из музыкантов, исполняющих Концерт, заслуживает звания солиста.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг