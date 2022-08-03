Барса: Больше, чем клуб (фильм, 2015) смотреть онлайн

Документальный фильм, созданный к 115-летию легендарного футбольного клуба «Барселона». Авторы ленты подробно останавливаются на всех этапах истории знаменитой команды, а также рассказывают о многолетнем противостоянии с мадридским «Реалом», опираясь на архивные материалы и свежие интервью.

