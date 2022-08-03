Барса: Больше, чем клуб (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Barça Dreams
Документальный117 мин12+
О фильме
Документальный фильм, созданный к 115-летию легендарного футбольного клуба «Барселона». Авторы ленты подробно останавливаются на всех этапах истории знаменитой команды, а также рассказывают о многолетнем противостоянии с мадридским «Реалом», опираясь на архивные материалы и свежие интервью.
СтранаИспания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жорди
Льомпарт
- ХРАктёр
Хосе
Рамон Алечанко
- ХМАктёр
Хосе
Мария Бакеро
- РБАктёр
Рамон
Беса
- ЙКАктёр
Йохан
Кройф
- ЖДАктёр
Жауме
Дескальс
- КФАктёр
Карлес
Фолгуэра
- ЭГАктриса
Эмма
Гампер
- ПГАктёр
По
Газоль
- ХГАктёр
Хосеп
Гвардиола
- ХЭАктёр
Хави
Эрнандес
- ЖЛСценарист
Жорди
Льомпарт
- ЖАПродюсер
Жорди
Амброс
- АЛПродюсер
Андрес
Луке
- КАОператор
Ксавьер
Арронтес