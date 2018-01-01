Wink
Барби: Тайна феи
Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Тайна феи»

Режиссёры

Уильям Лау

Уильям Лау

William Lau
Режиссёр

Актёры

Диана Вонг

Диана Вонг

Diana Kaarina
АктрисаBarbie
Адриан Петрив

Адриан Петрив

Adrian Petriw
АктёрKen
Бритт Ирвин

Бритт Ирвин

Britt Irvin
АктрисаRaquelle
Кейт Хиггинс

Кейт Хиггинс

Kate Higgins
АктрисаTaylor
Сильвио Поллио

Сильвио Поллио

Silvio Pollio
АктёрZane
Бриттни Уилсон

Бриттни Уилсон

Brittney Wilson
АктрисаCrystal
Александра Картер

Александра Картер

Alexandra Carter
АктрисаPrincess Graciella
Николь Оливер

Николь Оливер

Nicole Oliver
АктрисаLilliana Roxelle / Fitting Room Attendant
Барбара Тайсон

Барбара Тайсон

Barbara Tyson
АктрисаTracy Clinger

Сценаристы

Элиз Аллен

Элиз Аллен

Elise Allen
Сценарист

Продюсеры

Роб Хаднат

Роб Хаднат

Rob Hudnut
Продюсер

Художники

Борис Андреев

Борис Андреев

Boris Andreev
Художник