Барби: Принцесса и поп-звезда (фильм, 2012) смотреть онлайн

Принцесса Тори мечтает оставить свою королевскую жизнь и жить так, как ее самая любимая Поп звезда Кира. А Кира устала от постоянных концертов и образа Поп звезды, она мечтает стать настоящей принцессой! И вот однажды две девушки знакомятся в волшебной лавке и меняются местами.

