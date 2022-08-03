Барби: Принцесса и поп-звезда (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, Barbie: The Princess & The Popstar
Мультфильм72 мин0+
О фильме
Принцесса Тори мечтает оставить свою королевскую жизнь и жить так, как ее самая любимая Поп звезда Кира. А Кира устала от постоянных концертов и образа Поп звезды, она мечтает стать настоящей принцессой! И вот однажды две девушки знакомятся в волшебной лавке и меняются местами.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИНРежиссёр
Изекиль
Нортон
- КШАктриса
Келли
Шеридан
- ДВАктриса
Дженнифер
Варис
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- ТДАктриса
Тиффани
Джардина
- ЭКАктриса
Элли
Кинг
- ПКАктёр
Питер
Келамис
- ДХАктёр
Джонатан
Холмс
- ЭУАктриса
Эллисон
Уорника
- КГАктёр
Кристофер
Газе
- ЛЛАктриса
Лорен
Лавуа
- РХСценарист
Рут
Хэндлер
- РХПродюсер
Роб
Хаднат
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн