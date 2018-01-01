Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Приключения русалочки»

WinkДетямБарби: Приключения русалочкиАктёры и съёмочная группа фильма «Барби: Приключения русалочки»
Актёры
АктрисаMerliah
Келли ШериданKelly Sheridan
АктрисаEris / Snouts
Кэтлин БаррKathleen Barr
АктрисаZuma / Deanne
Табита Сен-ЖерменTabitha St. Germain
АктёрSurf Announcer
Питер МэлPeter Mel
АктрисаFallon
Некия БарризNakia Burrise
АктрисаHadley
Марика ХендриксMaryke Hendrikse
АктрисаKayla
Эмма ПирсонEmma Pierson
АктрисаXylie
Сиара ЯнсонCiara Janson
АктёрBreak
Гэрри ЧакGarry Chalk
АктрисаCalissa