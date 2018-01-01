Wink
Детям
Барби: Приключения русалочки
Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Приключения русалочки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Барби: Приключения русалочки»

Актёры

Келли Шеридан

Келли Шеридан

Kelly Sheridan
АктрисаMerliah
Кэтлин Барр

Кэтлин Барр

Kathleen Barr
АктрисаEris / Snouts
Табита Сен-Жермен

Табита Сен-Жермен

Tabitha St. Germain
АктрисаZuma / Deanne
Питер Мэл

Питер Мэл

Peter Mel
АктёрSurf Announcer
Некия Барриз

Некия Барриз

Nakia Burrise
АктрисаFallon
Марика Хендрикс

Марика Хендрикс

Maryke Hendrikse
АктрисаHadley
Эмма Пирсон

Эмма Пирсон

Emma Pierson
АктрисаKayla
Сиара Янсон

Сиара Янсон

Ciara Janson
АктрисаXylie
Гэрри Чак

Гэрри Чак

Garry Chalk
АктёрBreak
Николь Оливер

Николь Оливер

Nicole Oliver
АктрисаCalissa

Сценаристы

Элиз Аллен

Элиз Аллен

Elise Allen
Сценарист
Рут Хэндлер

Рут Хэндлер

Ruth Handler
Сценарист

Продюсеры

Ричард Диксон

Ричард Диксон

Richard Dickson
Продюсер
Роб Хаднат

Роб Хаднат

Rob Hudnut
Продюсер

Монтажёры

Джордан Хемзли

Джордан Хемзли

Jordan Hemsley
Монтажёр