Барби и ее сестры в Сказке о пони (фильм, 2013) смотреть онлайн

Барби и еe сестры отправляются в сказочные Швейцарские Альпы, чтобы провести незабываемые летние каникулы в школе верховой езды! Барби с нетерпением ждет встречи с новой лошадкой, которую намеревается забрать с собой в Малибу. Стэйси очень хочется доказать всем, что она великолепная наездница. Малышка Челси мечтает покататься на «настоящих больших лошадках», а Скиппер больше любит красочно описывать приключения, чем участвовать в них. Каникулы идут своим чередом, пока Барби не находит в лесу необычную дикую лошадь — и каникулы сестер становятся по-настоящему волшебными!

