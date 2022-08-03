Барби и ее сестры в Сказке о пони
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Барби и ее сестры в Сказке о пони

Барби и ее сестры в Сказке о пони (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.42013, Barbie & Her Sisters in A Pony Tale
Мультфильм71 мин0+

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О фильме

Барби и еe сестры отправляются в сказочные Швейцарские Альпы, чтобы провести незабываемые летние каникулы в школе верховой езды! Барби с нетерпением ждет встречи с новой лошадкой, которую намеревается забрать с собой в Малибу. Стэйси очень хочется доказать всем, что она великолепная наездница. Малышка Челси мечтает покататься на «настоящих больших лошадках», а Скиппер больше любит красочно описывать приключения, чем участвовать в них. Каникулы идут своим чередом, пока Барби не находит в лесу необычную дикую лошадь — и каникулы сестер становятся по-настоящему волшебными!

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb