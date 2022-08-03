Барби и ее сестры в Сказке о пони (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.42013, Barbie & Her Sisters in A Pony Tale
Мультфильм71 мин0+
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О фильме
Барби и еe сестры отправляются в сказочные Швейцарские Альпы, чтобы провести незабываемые летние каникулы в школе верховой езды! Барби с нетерпением ждет встречи с новой лошадкой, которую намеревается забрать с собой в Малибу. Стэйси очень хочется доказать всем, что она великолепная наездница. Малышка Челси мечтает покататься на «настоящих больших лошадках», а Скиппер больше любит красочно описывать приключения, чем участвовать в них. Каникулы идут своим чередом, пока Барби не находит в лесу необычную дикую лошадь — и каникулы сестер становятся по-настоящему волшебными!
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КШАктриса
Келли
Шеридан
- КЭАктриса
Кадзуми
Эванс
- КМАктриса
Клер
Маргарет Корлетт
- ЭДАктриса
Эшлин
Драммонд
- АКАктриса
Алекс
Келли
- ТСАктриса
Табита
Сен-Жермен
- ШЧАктриса
Шеннон
Чан-Кент
- КМАктёр
Колин
Мёрдок
- ПКАктёр
Питер
Келамис
- ММАктриса
Максин
Миллер
- РХПродюсер
Роб
Хаднат
- ККПродюсер
Каллен
Кэген
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн