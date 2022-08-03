Барби: Чудесное Рождество (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.32011, Barbie: A Perfect Christmas
Мультфильм70 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вас ждут самые неожиданные рождественские приключения вместе с Барби и ее сестрами — Скиппер, Стэйси и Челси! Когда самолет в Нью-Йорк отменяют из-за сильного снегопада, девочки обнаруживают, что их праздничные планы повисли на волоске.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДВАктриса
Диана
Вонг
- ДВАктриса
Дженнифер
Варис
- РХАктриса
Рэйчел
Харрисон
- НБАктриса
Невада
Брандт
- ЛЛАктриса
Лорен
Лавуа
- ДБАктриса
Даниэль
Бесслер
- ЭДАктриса
Эшлин
Драммонд
- ЛВАктриса
Люсия
Веккьо
- МХАктриса
Марика
Хендрикс
- ЭФАктриса
Элли
Федер
- ЭАСценарист
Элиз
Аллен
- РХСценарист
Рут
Хэндлер
- КГПродюсер
Кевин
Гэмбл
- РХПродюсер
Роб
Хаднат
- БНКомпозитор
Бекки
Нюбул
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн