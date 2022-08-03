Барби: Чудесное Рождество
Wink
Детям
Барби: Чудесное Рождество

Барби: Чудесное Рождество (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.32011, Barbie: A Perfect Christmas
Мультфильм70 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вас ждут самые неожиданные рождественские приключения вместе с Барби и ее сестрами — Скиппер, Стэйси и Челси! Когда самолет в Нью-Йорк отменяют из-за сильного снегопада, девочки обнаруживают, что их праздничные планы повисли на волоске.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb