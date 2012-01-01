Барбара (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Barbara
Драмы100 мин18+
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Сюжет
Красивая девушка из ГДР подала заявление на выезд из страны и за это сослана в провинцию. В свободном мире ее ждет возлюбленный, который уже разработал для нее план побега на лодке через Балтийское море. А пока Барбара живет под надзором спецслужб и работает в больнице в отделе педиатрической хирургии, где вместе со своим коллегой Андре пытается помочь юной беженке из трудовой колонии — ярой противнице режима.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КПРежиссёр
Кристиан
Петцольд
- НХАктриса
Нина
Хосс
- РЦАктёр
Рональд
Церфельд
- РБАктёр
Райнер
Бок
- КХАктриса
Кристина
Хеке
- КГАктриса
Клаудиа
Гайслер-Бадинг
- ПУАктёр
Питер
Уайсс
- КХАктриса
Каролин
Хаупт
- ДПАктёр
Дениц
Петцольд
- РЭАктриса
Роза
Энскат
- ЯФАктриса
Ясна
Фритци Бауэр
- КПСценарист
Кристиан
Петцольд
- ХФСценарист
Харун
Фароки
- ФКПродюсер
Флориан
Кёрнер фон Густорф
- АШПродюсер
Андреас
Шрейтмюллер
- ББМонтажёр
Беттина
Бёхлер
- ГФОператор
Ганс
Фромм