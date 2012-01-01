Барбара
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Барбара

Барбара (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Barbara
Драмы100 мин18+

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Сюжет

Красивая девушка из ГДР подала заявление на выезд из страны и за это сослана в провинцию. В свободном мире ее ждет возлюбленный, который уже разработал для нее план побега на лодке через Балтийское море. А пока Барбара живет под надзором спецслужб и работает в больнице в отделе педиатрической хирургии, где вместе со своим коллегой Андре пытается помочь юной беженке из трудовой колонии — ярой противнице режима.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбара»

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