Барбара (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Красивая девушка из ГДР подала заявление на выезд из страны и за это сослана в провинцию. В свободном мире ее ждет возлюбленный, который уже разработал для нее план побега на лодке через Балтийское море. А пока Барбара живет под надзором спецслужб и работает в больнице в отделе педиатрической хирургии, где вместе со своим коллегой Андре пытается помочь юной беженке из трудовой колонии — ярой противнице режима.



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