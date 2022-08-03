Банкиры (фильм, 2021) смотреть онлайн

Швейцарский финансист расследует исчезновение партнера в чужой стране в условиях военной диктатуры.



Известный в финансовой сфере Швейцарии банкир Иван Де Виль обслуживает только влиятельных клиентов. Когда его партнер Рене Киз бесследно исчезает, Иван отправляется в Аргентину, чтобы по-тихому расследовать это дело. Есть подозрения, что Рене мог стать жертвой нового политического режима, поэтому поддержки от органов правопорядка ждать не стоит. Осмотрев квартиру Киза, Иван не находит ничего, что могло бы вызвать подозрение, кроме записи в ежедневнике о запланированной встрече пятого ноября 1980-го года.



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