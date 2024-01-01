Банды Лондона (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Болезнь лидера одной из самых влиятельных криминальных семей Лондона серьезно обостряется, и среди бывших сообщников начинается борьба за власть. Энергичная криминальная комедия про жестоких гангстеров с юмором в духе Гая Ричи.



Будущее «Римлян», крупной гангстерской семьи на юге Лондона, висит на волоске. Мик Роман, хладнокровный лидер группировки, долгие годы державший в узде ее эксцентричных участников, серьезно заболел. Теперь особенно актуальным становится вопрос, кто унаследует семейный бизнес, включающий в себя торговлю наркотиками, рэкет и войны банд. Джимми, родной сын Мика, уверен, что власть уже в его руках, однако его сводный брат Генри с этим не согласен. Но оба они забывают о женщинах в семье, которые не собираются сидеть в стороне, пока решается их будущее.



Какие испытания ждут «Римлян» и суждено ли семье остаться на вершине криминального мира, расскажут «Банды Лондона»



