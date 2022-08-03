Банда из Шугар Крик: Тайное убежище (фильм, 2005) смотреть онлайн
6.92005, Sugar Creek Gang: Secret Hideout
Приключения, Семейный77 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Детский фильм о приключениях неутомимой банды друзей. Их приключениях начинаются за болотом, где пролегают неизведанные территории, в пещере рядом с кладбищем и даже на уроках несносной мисс Лилли. Где бы герои не оказались, они всегда найдут какую-нибудь тайну, которую необходимо срочно разгадать и вывести все секреты на чистую воду!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.5 IMDb