Детский фильм о приключениях неутомимой банды друзей. Их приключениях начинаются за болотом, где пролегают неизведанные территории, в пещере рядом с кладбищем и даже на уроках несносной мисс Лилли. Где бы герои не оказались, они всегда найдут какую-нибудь тайну, которую необходимо срочно разгадать и вывести все секреты на чистую воду!

