Банда из Шугар Крик: Тайное убежище
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Детям
Банда из Шугар Крик: Тайное убежище

Банда из Шугар Крик: Тайное убежище (фильм, 2005) смотреть онлайн

6.92005, Sugar Creek Gang: Secret Hideout
Приключения, Семейный77 мин0+

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О фильме

Детский фильм о приключениях неутомимой банды друзей. Их приключениях начинаются за болотом, где пролегают неизведанные территории, в пещере рядом с кладбищем и даже на уроках несносной мисс Лилли. Где бы герои не оказались, они всегда найдут какую-нибудь тайну, которую необходимо срочно разгадать и вывести все секреты на чистую воду!

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.5 IMDb