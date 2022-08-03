Банда из Шугар Крик: Неприятности с учителем (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.62005, Sugar Creek Gang: Teacher Trouble
Приключения, Семейный63 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Банда из Шугар Крик сталкивается с проблемным учителем. В город приезжает новый педагог мистер Блэк, который должен заменить учителя ребят. Но у заместителя не получается сразу наладить контакт с учениками. Из-за конфликта с мистером Блэком у Билла возникают проблемы с родителями. Друзья Билла решают провести расследование и выяснить об учителе побольше информации. То, что им удается узнать, приводит их в шок.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
6.7 IMDb