Багс Банни: Сумасшедшее рождество (фильм, 1979) смотреть онлайн

Багс Бани и его веселая компания — Поросенок Порки, Фогхорн Легхорн и Твити — покажут Эбенизеру Скруджу (Неуправляему Сэму), что такое настоящее Рождество. Вили Койот в очередной раз попытается поймать неуловимого Дорожного бегуна на ужин.

Наконец, Тасманский дьявол плетет козни против Санты Клауса, который приехал навестить Багса и любимого племянника Клайда в канун Рождества.

