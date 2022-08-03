Багс Банни: Сумасшедшее рождество (фильм, 1979) смотреть онлайн

Багс Банни: Сумасшедшее рождество
8.71979, Bugs Bunny's Looney Christmas Tales
Мультфильм22 мин0+

Багс Бани и его веселая компания — Поросенок Порки, Фогхорн Легхорн и Твити — покажут Эбенизеру Скруджу (Неуправляему Сэму), что такое настоящее Рождество. Вили Койот в очередной раз попытается поймать неуловимого Дорожного бегуна на ужин.
Наконец, Тасманский дьявол плетет козни против Санты Клауса, который приехал навестить Багса и любимого племянника Клайда в канун Рождества.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb