Багс Банни: Сумасшедшее рождество (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.71979, Bugs Bunny's Looney Christmas Tales
Мультфильм22 мин0+
О фильме
Багс Бани и его веселая компания — Поросенок Порки, Фогхорн Легхорн и Твити — покажут Эбенизеру Скруджу (Неуправляему Сэму), что такое настоящее Рождество. Вили Койот в очередной раз попытается поймать неуловимого Дорожного бегуна на ужин.
Наконец, Тасманский дьявол плетет козни против Санты Клауса, который приехал навестить Багса и любимого племянника Клайда в канун Рождества.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb