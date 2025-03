Bachman & Turner - Front Row Center (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Фанаты ждали этого много лет, и вот наконец Рэнди Бэкмен и Фред Тернер — два гиганта рок-н-ролла и основатели легендарной группы Bachman-Turner Overdrive — объединились впервые более чем за 20 лет. Теперь группа Bachman & Turner — это несущаяся вперед рок-машина, и на этом концерте они исполняют хит за хитом, включая You Ain’t Seen Nothin’ Yet, Shakin’ all Over, Roll on Down the Highway и Takin’ Care of Business. В концерте принял участие приглашенный исполнитель Пол Шаффер.



