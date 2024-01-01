Бабушка на миллион
Wink
Фильмы
Бабушка на миллион

Фильм Бабушка на миллион

2024, Lahn Mah
Драма, Комедия16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвёртой стадии. Парень переезжает к бабуле с твёрдым намерением стать её любимым наследником и получить дом.

Бабушка на миллион покупка билетов в кино онлайн

Страна
Таиланд
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb