Комедия из Казахстана о смертельно больной женщине, которая решает настроить против себя мужа, чтобы тот не страдал из-за нее, но вскоре ее ждут две новости — хорошая и плохая. Аружан любит своего мужа и ценит свою семью. Но когда она узнает, что жить ей осталось не больше трех месяцев, Аружан решает пуститься во все тяжкие, чтобы любимый ее возненавидел и потребовал развода. Она надеется, что в таком случае ее смерть не причинит ему психологическую травму. Кроме того, Аружан находит для мужа красивую и добрую будущую жену, и между ними сразу же возникает симпатия. Однако очередное обследование показывает, что диагноз Аружан был ошибочным и она абсолютно здорова. Но сможет ли главная героиня вернуть себе мужа?

