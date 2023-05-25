Ажырасам
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Ажырасам

Ажырасам (фильм, 2022) смотреть онлайн

6.92022, Ажырасам
Комедия, Семейный84 мин12+

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О фильме

Комедия из Казахстана о смертельно больной женщине, которая решает настроить против себя мужа, чтобы тот не страдал из-за нее, но вскоре ее ждут две новости — хорошая и плохая. Аружан любит своего мужа и ценит свою семью. Но когда она узнает, что жить ей осталось не больше трех месяцев, Аружан решает пуститься во все тяжкие, чтобы любимый ее возненавидел и потребовал развода. Она надеется, что в таком случае ее смерть не причинит ему психологическую травму. Кроме того, Аружан находит для мужа красивую и добрую будущую жену, и между ними сразу же возникает симпатия. Однако очередное обследование показывает, что диагноз Аружан был ошибочным и она абсолютно здорова. Но сможет ли главная героиня вернуть себе мужа?

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.4 КиноПоиск