Азбука смерти (фильм, 2012) смотреть онлайн
4.72012, The ABCs of Death
Ужасы, Комедия124 мин18+
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О фильме
Каждый из режиссеров выбирает себе букву алфавита и слово, начинающееся на эту букву. Вокруг них и должен строиться сюжет отдельной новеллы. Зрители станут свидетелями самых изощренных убийств по алфавиту от A до Z.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрКомедия, Ужасы
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- КЭРежиссёр
Кааре
Эндрюс
- АБРежиссёр
Анджела
Беттис
- Режиссёр
Элен
Катте
- ЭДРежиссёр
Эрнесто
Диас Эспиноса
- ЭЛАктриса
Эва
Льорач
- МИАктёр
Микель
Инсуа
- АУАктриса
Алехандра
Урдаин
- АТАктёр
Арольд
Торрес
- ГМАктёр
Грета
Мартинес
- ПГАктёр
Пабло
Гиса Кёстингер
- МОАктёр
Матиас
Овьедо
- ХРАктриса
Хуанита
Рингелинг
- СБАктёр
Стив
Беренс
- РАктёр
Райли
- АТСценарист
Ант
Тимпсон
- НВСценарист
Начо
Вигалондо
- АГСценарист
Адриан
Гарсиа Больяно
- ЭДСценарист
Эрнесто
Диас Эспиноса
- СБПродюсер
Саймон
Босуэлл
- КДПродюсер
Клер
Джонс
- ТЛПродюсер
Тим
Лиг
- ДДХудожница
Дженнифер
Дональдсон
- МВМонтажёр
Мартин
Вихман
- ЭДМонтажёр
Эрнесто
Диас Эспиноса
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл
- ЯФКомпозитор
Ясухико
Фукуда