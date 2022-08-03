Азбука смерти
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Азбука смерти

Азбука смерти (фильм, 2012) смотреть онлайн

4.72012, The ABCs of Death
Ужасы, Комедия124 мин18+

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О фильме

Каждый из режиссеров выбирает себе букву алфавита и слово, начинающееся на эту букву. Вокруг них и должен строиться сюжет отдельной новеллы. Зрители станут свидетелями самых изощренных убийств по алфавиту от A до Z.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Азбука смерти»